Ieri l'incontro di due ore con il patron Gerry Cardinale

Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic sembra sempre più vicino. Lo stesso ex giocatore ha postato sui social un messaggio che lascia presagire la chiusura della trattativa a breve: “Tic tac tic tac”, il messaggio dello svedese su Instagram. Ieri Zlatan ha incontrato il proprietario del club Gerry Cardinale in un hotel di Milano. Al centro del colloquio, il possibile ritorno dello svedese in casa rossonera dopo il suo addio al calcio la scorsa estate, stavolta con un ruolo fuori dal campo.

