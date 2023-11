Foto di @nicconesti via @999_fiorentina

Il capitano viola per le strade ad aiutare insieme a volontari e protezione civile

Ai tanti volontari e professionisti della Protezione Civile, scesi in strada per aiutare la popolazione alluvionanta in Toscana, si è unito anche Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina si è infatti presentato a Campi Bisenzio senza proclami né post social per dare una mano a chi è stato duramente messo alla prova dall’ondata di maltempo che ha colpito la Regione.

La foto sui social

Tuta, guanti e galosce gialle ai piedi al posto dei soliti scarpini da calcio, il numero 3 viola ha dato il suo contributo spalando e spostando mobili e detriti dalle strade invase da acqua e fango. A diffondere la notizia è stato “999_fiorentina” un account social legato al tifo della Fiorentina che su Instagram ha condiviso la foto di un utente (Niccolò Nesti). “Senza farsi troppe pubblicità, come spesso succede a qualcuno, il capitano è sceso in campo a dare una mano alla popolazione colpita dall’alluvione”

