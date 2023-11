Decisivo il rigore di Pereyra al 16esimo della ripresa

Il Milan cade 1-0 in casa contro l’Udinese nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Decisivo il gol segnato su rigore da Pereyra al 16′ della ripresa. I friulani, al primo successo in campionato, salgono così a quota 10 punti ed escono dalla zona retrocessione, mentre i rossoneri restano fermi a quota 22, a meno sei dalla capolista Inter.

