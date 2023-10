Un solo italiano in corsa, Nicolò Barella dell'Inter

In arrivo questa sera la scelta da parte della giuria di France Football, che consacrerà come da tradizione il vincitore del Pallone d’Oro, giunto alla sua 67esima edizione. Due i grandi favoriti, tra le trenta stelle in lizza per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso del calcio internazionale, succedendo al centravanti francese Karim Benzema. In pole c’è Lionel Messi (che ha già vinto sette Palloni d’Oro), che ha trascinato l’Argentina sul tetto del mondo nel mondiale in Qatar dello scorso inverno. Segue Erling Braut Haaland, che ha conquistato il Triplete con il Manchester City dopo una stagione dai numeri realizzativi monstre. Sono quattro i giocatori che militano nella nostra Serie A: i campiondi d’Italia Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen del Napoli e il finalista di Champions League Lautaro Martinez, dell’Inter, oltre all’unico italiano nella selezione, l’altro interista Nicolò Barella.

La lista completa dei finalisti è composta da Lionel Messi, Erling Haaland, André Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Jamal Musiala, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Randal Kolo Muani, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Emiliano Martínez, Khvicha Kvaratskhelia, Rúben Dias , Nicolo Barella, Yassine Bounou, Martin Ødegaard, Julián Álvarez, Ilkay Gündogan, Vinícius Júnior, Rodri, Lautaro Martínez, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kim Min-jae, Victor Osimhen, Luka Modric ed Harry Kane.

Sempre questa sera verranno assegnati il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla Migliore Calciatrice del Mondo, al Miglior Giocatore Under-21 e al Miglior Portiere. La serata si potrà seguire in live streaming sul sito Sportmediaset.it.

