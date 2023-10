Nonostante il divieto da parte della Questura di Milano è in corso la consegna da parte degli ultrà

Nonostante il divieto della Questura di Milano, gli ultrà della Curva Nord dell’Inter stanno distribuendo un fischietto ai tifosi che si stanno recando allo stadio Meazza per assistere al big match Inter-Roma, con l’atteso ritorno di Romelu Lukaku da avversario. “Diamo un degno bentornato a Lukaku, rendiamogli la vita un inferno in campo. Insieme alla fanzine ci sarà un fischietto, usiamolo tutti quando il belga tocca la palla, ogni suo movimento deve essere un fischio unico”, si legge in un comunicato della Curva nella fanzine che viene distribuita all’esterno dello stadio. “Chi ha tradito, non rispettato i nostri colori, deve subire tale punizione, deve capire che la nostra sacra veste non deve essere un peso indossarla ma un vanto, un orgoglio”, proseguono i tifosi dell’Inter che poi ricordano a Lukaku che “ci ha pugnalato alle spalle, nella notte come il peggiore dei ladri”. Gli ultrà precisano poi che i fischi al centravanti belga dovranno essere effettuati “senza cadere in ovvie situazioni di insulti“.

