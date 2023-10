Dalla stagione 2024/25 fino al 2028/29. Dazn trasmetterà tutte e 10 le partite del turno, di cui 7 in esclusiva. Tre quelle trasmesse da Sky

L’Assemblea della Lega Serie A ha assegnato i diritti tv del massimo campionato, a partire dalla stagione 2024/25 e fino al 2028/29, a Dazn e Sky. A favore dei due broadcaster hanno votato 17 dei presidenti riuniti da questa mattina nella sede di via Rosellini. Alla Lega Serie A andranno circa 900 milioni di euro a stagione. Dazn avrà ancora la possibilità di trasmettere tutte e 10 le partite del campionato, di cui 7 in esclusiva. Tre le partite a settimana che saranno trasmesse da Sky. Pertanto non è passata la proposta di una parte dei presidenti, guidati dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, favorevoli alla realizzazione del canale di Lega.

Le reazioni

Durissima la reazione all’accordo da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il quale le due società “non fanno bene al calcio italiano”. Il numero uno della società partenopea prediligeva l’idea di creare un canale ad hoc. Giudizio contrapposto a quello del presidente del Torino Urbano Cairo, per il quale “abbiamo fatto la cosa giusta, quella del canale era un progetto affascinante per certi verso ma anche molto rischioso”. Per il presidente del Milan, Paolo Scaroni, “la priorità non sono i diritti nazionali, ma quelli internazionali. Dobbiamo assolutamente avere una presenza dei diritti televisivi della serie A negli Stati Uniti, è lì che si gioca il futuro”. Secondo Scaroni, inoltre, “per organizzare un canale televisivo ci vogliono delle capacità manageriali e delle governance che non si trovano tutte in Lega”.

