"Il calcio italiano morirà", tuona il presidente del Napoli

“Il calcio italiano morirà, è una sconfitta. Così non si implementerà mai il valore del calcio italiano, dove si pensa sempre che debba essere supportato da altri, mentre a supportarlo dovrebbero essere solo i tifosi, con cui dovremmo avere un rapporto diretto”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lasciando gli uffici della Lega Serie A dopo l’assemblea odierna che ha assegnato i diritti tv del campionato a Dazn e Sky. “l rapporto non deve esserci con Sky o con Dazn, che non fanno bene al calcio italiano perché non fanno capire il reale valore della Serie A”, prosegue De Laurentiis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata