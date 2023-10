I biancocelesti salgono al sesto posto con 13 punti

Riparte con il piede giusto dopo la sosta la Lazio di Maurizio Sarri. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, succede tutto nel primo tempo e in 7 minuti: Sassuolo ko 0-2. Felipe Anderson è brave a trasformare in oro una palla filtrante di Castellanos e sblocca la partita al 28′. Poi al 35′ Luis Alberto firma il 2-0 definitivo. Il primo senza storia, nel secondo non cambia il film della gara. Grazie a questa vittoria, i biancocelesti salgono al sesto posto con 13 punti, a +3 sui neroverdi. Brivido per la Lazio, che domina la partita a lungo, per il rosso al portiere Provedel poi annullato dal Var.

