Secondo successo casalingo per i biancocelesti. Espulso Sarri

La Lazio si impone per 3-2 sull’Atalanta, in un match valido per l’8/a giornata del campionato di Serie A. Autogol di De Ketelaere al 5′, raddoppio all’11’ di Castellanos, poi rete di Ederson al 33′, nella ripresa pari atalantino con Kolasinac al 63′, ma all’83’ gol vittoria della Lazio con Vecino. Nel finale espulso l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri per proteste.

