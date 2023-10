Doppietta di Kvaratskhelia per i partenopei, poi gol Politano e Lazovic

Il Napoli supera il Verona per 3-1 al ‘Bentegodi’ nella gara valida per la nona giornata del campionato di serie A e affianca la Juventus e la Fiorentina al terzo posto in classifica. Rete di Politano al 26′ e raddoppio di Kvaratskhelia al 42′. Nella ripresa il georgiano firma la doppietta al 55′. Di Lazovic la rete scaligera al 60′.

