Appena tre settimane dopo aver firmato con il Monza in Serie A, il ‘Papu’ Gómez è stato squalificato per due anni a causa di una positività al doping. Lo annuncia il quotidiano spagnolo Relevo. L’ex giocatore del Siviglia sarebbe infatti risultato positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, poco prima della pausa per il Mondiale in Qatar. Tutto sarebbe accaduto durante un allenamento del Siviglia quando i medici sono arrivati a sorpresa per effettuare un controllo antidoping. Secondo la versione del calciatore, come riporta sempre Relevo, giorni prima aveva avuto una nottata che lo aveva indotto ad assumere uno sciroppo di uno dei suoi figli, senza previo consulto con i medici della società.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata