Per l'ex portiere dell'Atalanta una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Maignan è squalificato

Emergenza tra i pali per il Milan in vista del big match di domenica sera in casa contro la Juventus. Marco Sportiello, che avrebbe dovuto sostituire in porta lo squalificato Mike Maignan, ha “riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro – fa sapere il club rossonero – Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica”. Contro i bianconeri dovrebbe così scendere in campo il terzo portiere Antonio Mirante.

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per un turno il portiere del Milan, Mike Maignan, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco“. L’estremo difensore rossonero, resosi protagonista di un intervento pericoloso che gli è costato il rosso nella sfida contro il Genoa, salterà dunque esclusivamente il big match con la Juventus a San Siro.

