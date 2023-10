Così il presidente del Coni a margine di CEOforLIFE, in piazza Montecitorio a Roma

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento CEOforLIFE, in piazza Montecitorio a Roma, ha parlato del recente scandalo scommesse e della richiesta, da parte della Lega, di dimissioni di Gabriele Gravina da presidente della FIGC: “È molto importante che la politica si occupi di sport”, ha detto sottolineando però come “questo non significa che debba occuparlo”. “Ognuno – ha aggiunto – si sente di esprimere le proprie opinioni, ma io non posso ovviamente che tutelare e difendere quelli che sono i caposaldi del nostro mondo. È chiaro poi se ci sono delle situazioni diverse…non c’è niente di peggio di un giornalista che fa il giudice, piuttosto che un esponente della politica, tantopiù ovviamente un dirigente dello sport o un rappresentante del CIO”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata