Una nuova bufera si è abbattuta sul mondo del calcio. Il caso scommesse continua a scuotere l’ambiente sportivo italiano e le vite di alcuni calciatori tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Ha espresso il suo parere a riguardo anche l’Ad del Monza Adriano Galliani. “Non commento le cose che non conosco. Non ci sono ancora capi d’accusa. Credo che queste scommesse siano un problema di tanti ragazzi, come i problemi di droga e alcol. Quello che so è quello che leggo sui giornali ma credo che siano leggerezze di ragazzi. Me lo auguro. Non conosco personalmente Zaniolo, conosco molto bene Tonali che è un ragazzo fantastico, quindi mi auguro che siano leggerezze e peccati veniali e non peccati mortali”, ha detto Galliani a margine dell’Assemblea nazionale enti locali di Forza Italia in corso all’Autodromo di Monza.

