Applausi per Carlo Ancelotti nell’aula magna dell’’Università di Parma. L’ateneo ha conferito all’ex calciatore e attuale tecnico del Real Madrid la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Ad assistere alla cerimonia anche Arrigo Sacchi allenatore di Ancelotti nel Milan tra gli anni Ottanta e Novanta. “Carlo Ancelotti era già un professore del calcio, adesso lo hanno autenticato”, ha detto l’ex ct della Nazionale. Presente anche l’ex ds del Milan Ariedo Braida.

