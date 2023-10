L'allenatore leccese interviene sulle voci che lo accostano al Napoli e ad altre società

“Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi al famiglia“. Così il tecnico Antonio Conte, in un post sul proprio profilo Instagram, in merito alle voci che accostano l’allenatore leccese al Napoli e ad altre società.

