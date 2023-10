Il ministro dello sport: "Un sogno al servizio della comunità"

Il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha commentato a margine delle celebrazioni per i venti anni di Sky la proposta di istituzione di un commissario nazionale per le infrastrutture degli stadi: “Ho ben chiaro l’obiettivo: contribuire al miglioramento del capitale infrastrutturale. È un sogno per certi versi industriale, per certi versi, ma anche un sogno al servizio della comunità”. Il ministro aggiunge che il suo obiettivo va quindi al di là del commissariamento, ma tende a voler migliorare in maniera uniforme le infrastrutture.

