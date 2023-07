Con la presidenza di Edoardo Agnelli nel 1923 ebbe inizio allora quello che, per un intero secolo, si sarebbe rivelato un binomio inscindibile

Oggi la Juventus festeggia il centenario dell’acquisto da parte della famiglia Agnelli, un traguardo unico nel panorama del calcio italiano, probabilmente dello sport mondiale. Con la presidenza di Edoardo Agnelli nel 1923 ebbe inizio allora quello che, per un intero secolo, si sarebbe rivelato un binomio inscindibile.

L’anniversario arriva in uno dei momenti meno felici del club bianconero, senza un erede alla presidenza e senza trofei in bacheca da due anni ma il cognome Agnelli segnerà per sempre la storia della Juventus e quella dell’intero mondo del calcio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata