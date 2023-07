Gli azzurrini di Bollini chiudono il girone A al secondo posto: affronteranno una tra Spagna e Norvegia

Basta l’1-1 all’Italia contro la Polonia per qualificarsi per la semifinale dell’Europeo Under 19. Succede tutto nel primo tempo: Al vantaggio di Strzalek all’8′ gli azzurrini hanno risposto al 34′ con Hasa. La squadra di Bollini chiude così il Girone A al secondo posto, a pari merito con i polacchi (ma con una differenza reti migliore) alle spalle del Portogallo a punteggio pieno, e approda in semifinale, dove giocherà contro Spagna o Norvegia.

