Il centrocampista classe 1999 arriva dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto

Ora è ufficiale: Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo annuncia in una nota sul proprio sito ufficiale il club lombardo. Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro dal Sassuolo “in prestito con obbligo di riscatto”. Nell’ultima stagione con la maglia neroverde Frattesi ha realizzato sette gol in Serie A in trentasei presenze, a cui va aggiunta una rete in Coppa Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata