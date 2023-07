Il portiere è vicino al trasferimento al Manchester United

Il portiere dell’Inter, André Onana, gela i tifosi nerazzurri con una storia su Instagram. “Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine. Mai prendere in giro nessuno”, scrive l’estremo difensore sul social in merito alle voci di mercato che lo danno prossimo al trasferimento al Manchester United. I Red Devils hanno presentato una prima proposta da 45 milioni di euro, respinta dalla società di viale della Liberazione. Il calciatore nigeriano, arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax, è vicino all’addio al club nerazzurro dopo una sola stagione.

