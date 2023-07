Il centrocampista croato dopo il trasferimento all'Al-Nassr: "Nessuno più di voi merita di vincere"

Marcelo Brozovic saluta sui social i tifosi dell’Inter all’indomani del trasferimento all’Al-Nassr, in Arabia Saudita. “Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all’Inter e ai suoi tifosi. Siete unici, speciali, vi porterà nel cuore. Nessuno più di voi merita di vincere sempre“, ha scritto il centrocampista croato, aggiungendo: “Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili otto anni”.

