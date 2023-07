La pay tv ha anche rinnovato per il 20esimo anno consecutivo l'accordo per il basket Nba

Lo sport di Sky si è aggiudicato quattro eventi: il rinnovo del basket Nba per il 20esimo anno consecutivo, l’America’s Cup di vela a Barcellona, i mondiali e il Trofeo Sei Nazioni di rugby, e soprattutto gli Europei di calcio di Germania 2024 con tutte e 54 partite di cui 20 in esclusiva. “Se l’Italia ci sarà? È quasi impossibile non qualificarci per gli Europei. Dobbiamo tornare a Berlino” commentano Fabio Caressa e Beppe Bergomi, le due voci principali del calcio di Sky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata