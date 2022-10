Azzurri nel gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta

L’Italia è stata inserita nel Girone C delle qualificazioni a Euro 2024, primo avversario degli Azzurri è l’Inghilterra, il secondo è l’Ucraina, il terzo è la Macedonia del Nord la squadra che ci ha buttato fuori dai Mondiali 2022, il quarto è Malta di Devis Mangia attualmente sospeso per motivi extracalcistici.

Mancini: “Girone abbordabile”

“Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va anche bene. È un girone da 5 abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare“. Lo ha detto Roberto Mancini, ct dell’Italia, commentando a RaiSport il girone di qualificazione dell’Italia a Euro 2024. “La Macedonia del Nord? È una di quelle partite che accadono ogni tanto, come si è dimostrato a Palermo le gare vanno tutte giocate anche le più semplici”, ha aggiunto il tecnico azzurro a proposito dell’avversario che ci ha eliminato nei playoff per i Mondiali del 2022.

Tutti i gironi

Questo il quadro completo dei gironi di qualificazione a Euro 2024. Nell’urna non sono presenti la Germania padrona di casa e qualificata di diritto, la Russia esclusa a causa della guerra. Si qualificano direttamente alla fase finale le prime due di ogni girone. Girone A Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro. Girone B Olanda, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra. Girone C Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta. Girone D Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia. Girone E Polonia, Rep. Ceca, Albania, Isole Faroer, Moldavia. Girone F Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia. Girone G Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania. Girone H Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino. Girone I Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra. Girone J Portogallo, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

