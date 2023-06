I due atleti si stanno godendo l'estate insieme alle famiglie

Alessio Cerci e Mirko Valdifiori sono stati avvistati in vacanza all’isola di Formentera, in Spagna. I due calciatori si stanno godendo l’estate assieme alle loro famiglie. Cerci, 35 anni, in passato ha giocato per club come Milan, Atletico Madrid, Torino, Genoa, Roma e ha fatto parte anche della Nazionale italiana. Adesso è svincolato e la sua ultima squadra è stata l’Arezzo con cui ha disputato la stagione 2020-2021 in Serie C. Valdifiori, invece, ha 37 anni ed è un centrocampista della Vis Pesaro, club che milita in Lega Pro. Negli anni anche lui ha indossato maglie importanti come quelle di Napoli e Torino.

