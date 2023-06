Gli iberici in finale sfideranno la Croazia

La Spagna conquista la finale di Nations League e domenica sfiderà la Croazia per la conquista del trofeo. Gli iberici hanno battuto l’Italia per 2-1 a Enschede, in Olanda, con rete di Pino al 4′, pareggio degli azzurri con Immobile su rigore e gol decisivo dellì’appena entrato Joselu all’88’. Al 21′ annullata una rete a Frattesi per fuorigioco.

