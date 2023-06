Il ct azzurro in vista della fase finale: "Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni"

Per il ct della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, “la fase finale” della Nations League “è un grande traguardo”, ma “vincere non sarà semplice“. Il commissario tecnico lo ha detto in un’intervista a Sky Sport durante il raduno azzurro a Pula, in Sardegna. Mancini si è poi soffermato sui traguardi raggiunti dalle squadre italiane nelle tre coppe europee. “Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni, non siamo quelli di 20 anni fa, è un po diverso, ma il fatto di essere arrivati alle tre finali è positivo”, ha aggiunto l’allenatore, che ha iniziato nel 2001 la sua carriera da tecnico (dopo l’esperienza da vice nella Lazio di Sven Goran Eriksson) con la Fiorentina, stasera impegnata nella finale di Conference League a Praga contro il West Ham. “Cosa faremo stasera? Vedremo la partita”, ha aggiunto il tecnico marchigiano.

