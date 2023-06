I tifosi: "Nonostante il daspo, in segno di rispetto, abbiamo fatto questo gesto"

‘Immenso Silvio Berlusconi, R.i.p.’. Uno striscione del gruppo Viking Juve degli ultras della Juventus è comparso ad Arcore, davanti a Villa San Martino, per commemorare la morte di Silvio Berlusconi. “Ci sembrava giusto farlo, come rispetto per l’uomo che era”, spiega Andrea, uno dei tifosi che ha aiutato a posizionarlo. Fu lui, però, a introdurre il daspo ai tifosi, gli fanno notare i giornalisti: “Ciononostante, in segno di rispetto, lo abbiamo fatto lo stesso”, commentano gli ultras.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata