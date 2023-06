Il ricordo del "Barone" Giancarlo Capelli

“Intitolare un nuovo stadio a Berlusconi? Sarebbe giusto, un presidente come lui non l’abbiamo mai avuto”. Son parole del “Barone” Giancarlo Capelli, storico leader della Curva Sud del Milan, fuori dalla residenza della famiglia Berlusconi ad Arcore, dove si è tenuta la camera ardente per l’ex presidente della squadra rossonera, morto lunedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata