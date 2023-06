Lo ha confermato il presidente della Federcalcio verdeoro, Ednaldo Rodrigues: "È uno dei migliori allenatori al mondo"

Carlo Ancelotti resta in pole per la panchina del Brasile. Lo ha confermato il presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, in una conferenza stampa in Spagna per pubblicizzare un’amichevole tra la nazionale verdeoro e le Furie Rosse a marzo 2024. Parlando del tecnico emiliano, oggi alla guida del Real Madrid, Rodrigues lo ha definito “un grande gestore del gruppo” e ha rivelato che Ancelotti è ben visto anche nello spogliatoio della Selecao. “È uno dei migliori allenatori di calcio del mondo, senza discriminazioni nei confronti degli altri. Non solo per essere un vincente ma anche, a detta di tutti gli atleti che giocano con lui, perché è la persona ideale con cui allenarsi e dal quale imparare“, ha detto Rodrigues, come riportato dai media brasiliani. Per Globo Esporte, Ancelotti è ancora il favorito per la panchina del Brasile. “Manca a quegli atleti che hanno giocato con lui, lo considerano il miglior allenatore avuto nella loro carriera. E i nuovi, che sognano ancora di emergere nel calcio, vorrebbero avere un allenatore come Ancelotti. Capisco che sia considerato uno dei migliori allenatori del mondo”. Rodrigues ha anche rivelato di avere contattato Ancelotti il mese scorso, per elogiare il suo comportamento dopo l’ultimo episodio di razzismo ai danni di Vinicius jr: “Gli ho mandato un messaggio congratulandomi per il suo comportamento e ringraziandolo”, ha detto il numero uno della Cbf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata