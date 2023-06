Luciano Rodriguez regala il titolo alla Celeste. Casadei capocannoniere e miglior giocatore

Un percorso indimenticabile ma dall’epilogo amaro. Il sogno della Nazionale Under 20 di vincere il Mondiale in Argentina è svanito a quattro minuti dalla fine: il gol di Luciano Rodriguez regala il titolo all’Uruguay, che a La Plata (dopo due finali perse, 1997 e 2013) spezza l’incantesimo e riporta la coppa in Sudamerica dopo quattro trionfi europei di fila.

Il Ct Nunziata: “Non si cancella quanto di buono è stato fatto”

“In questa partita gli uruguaiani sono stati più bravi di noi – l’analisi di Nunziata -. Il terreno di gioco non ci ha aiutati, ma credo sia stato un percorso incredibile. Bisogna ringraziare questi ragazzi per quello che ci hanno fatto vivere in questo mese. Questa partita non cancella quanto di buono è stato fatto, giocare sette partite in 21 giorni non è facile”. L’Italia può consolarsi con i titoli di capocannoniere e di miglior giocatore vinti da Cesare Casadei, autore di sette reti in sette partite, e con il premio di miglior portiere vinto da Sebastiano Desplanches.

Gravina: “Straordinario percorso Azzurrini”

“Bravi ragazzi, siete la meglio gioventù italiana!”. Questo il messaggio che il presidente della Figc Gabriele Gravina ha inviato agli Azzurrini al fischio finale della partita persa contro l’Uruguay ai Mondiali U20. “La sconfitta in finale non cancella lo straordinario percorso di cui è stata capace questa Nazionale. Ringrazio tutti i ragazzi, l’allenatore Nunziata, lo staff tecnico e quello organizzativo perché risultati del genere non si raggiungono senza il contributo determinante di tutti i componenti della delegazione. Il grande cammino della Nazionale Under 20 conferma due cose – aggiunge – esistono grandi talenti nel calcio italiano e il lavoro del Club Italia consente loro di esaltarsi al meglio. Grazie alle emozioni intense che ci hanno regalato gli Azzurrini, finalmente si è tornati a parlare di giovani, adesso però dobbiamo dare loro sempre più spazio, farli crescere e consentirgli di far maturare il loro talento”.

✅ @adidasfootball Golden Ball

✅ @adidasfootball Golden Boot Two #U20WC awards for Cesare Casadei! 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2023

