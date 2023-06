Il fondatore di Forza Italia in 31 anni alla guida del club rossonero ha conquistato 29 titoli

Il Milan “profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari”. Con queste parole sui social il club rossonero ricorda l’ex presidente Silvio Berlusconi scomparso lunedì mattina all’età di 86 anni. “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”, sono le parole riportate nel tweet del club rossonero. “Grazie Presidente, per sempre con Noi”, conclude il Milan. Il fondatore di Forza Italia in 31 anni alla guida del club rossonero ha conquistato 29 titoli, tra cui 5 Champions League.

"Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

