La squadra inglese ha messo fine a un'attesa di 58 anni per vincere un trofeo europeo

Il West Ham ha messo fine a un’attesa di 58 anni per vincere un trofeo europeo grazie al gol di Jarrod Bowen al 90° minuto, che ha assicurato la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina nella finale di Europa Conference League. Al 90esimo Bowen si è avventato su una palla in profondità di Lucas Paqueta prima di battere il portiere viola Pietro Terracciano con un tiro di sinistro decidendo la finale di Praga. Nelle immagini la festa dei tifosi Hammers nella fan zone allestita nella capitale ceca.

