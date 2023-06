Così il tecnico del Manchester City in occasione del media day in vista della supersfida di sabato: "Futuro al City non dipende da finale"

“Tutti dicono che noi siamo favoriti e lo accettiamo, noi andiamo lì per vincere ma come farà l’Inter. Sarà una partita durissima, loro hanno grandi qualità difensive ma non solo quelle”. Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, intervenuto a Sky Sport in occasione del media day in vista della finale di Champions League contro l’Inter. “Noi dobbiamo essere tranquilli e dare tutto nel corso dei 95 minuti”, ha dichiarato ancora Guardiola. “L’Inter ha tanti punti forti, quella di iniziare il gioco di Onana è una, come la qualità di Lukaku e Lautaro. E’ un concetto da affrontare. L’Italia è forte in qualsiasi situazione, è sempre così”, ha aggiunto il tecnico spagnolo.

“Un fallimento se non vinciamo la Champions? Se tutti lo dicono sarà così, dobbiamo accettarlo e conviverci. Da quando ho fatto il Triplete con il Barça è sempre stato così, ma nel caso lo accettiamo e andiamo avanti”, ha ribadito. “Il futuro? Me lo dovete chiedere dopo, quando ho rinnovato è perchè sto ancora bene qui. Ho tutto di cui un allenatore ha bisogno al City”, ha confermato Guardiola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata