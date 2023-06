L'indiscrezione arriva dal quotidiano spagnolo Marca, il club bianconero avrebbe inviato una lettera a Barcellona e Real Madrid

La Juventus avrebbe comunicato con lettera a Barcellona e Real Madrid di aver avviato le procedure per uscire dalla Superlega. L’indiscrezione arriva dal quotidiano Marca, vicino al club di Florentino Perez, che ricorda come proprio la Juve sia stata “una delle promotrici del progetto nell’era Agnelli ma a gennaio, dopo il cambio del Cda, c’è stato un riavvicinamento nei confronti dell’Uefa”.

Il quotidiano, nella sua versione on line, ricorda anche le indagini della Uefa legate all’inchiesta Prisma e, si legge nell’articolo, “sa che per raggiungere qualsiasi tipo di accordo con l’Uefa deve rinunciare alla sua posizione a difesa della Superlega”. La Juventus, sanzionata con 10 punti di penalizzazione in Serie A per il caso plusvalenze, rischia una sanzione anche da parte della Uefa che potrebbe anche prevedere la sua esclusione dalle competizioni europee almeno per una stagione. La squadra di Allegri si è qualificata per la Conference League nonostante la penalizzazione.

