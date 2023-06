Sotto accusa anche i tifosi per "lancio di oggetti, accensione di petardi, atti di danneggiamento e disordini"

La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Roma dopo la finale di Europa League contro il Siviglia. Sotto accusa il tecnico José Mourinho per “insulti e linguaggio offensivo contro un ufficiale di gara“, l’arbitro Taylor, la squadra per “condotta impropria” e i tifosi per “lancio di oggetti, accensione di petardi, atti di danneggiamento e disordini”. Un’inchiesta è stata aperta anche nei confronti del Siviglia per invasione di campo, lancio di oggetti, accensione di petardi e condotta impropria da parte della squadra.

