Il cantante tra i 20mila tifosi arrivati a Budapest per la partita

Damiano dei Maneskin si tinge i capelli di giallorosso per la sua Roma in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Il cantante è tra i 20mila tifosi attesi a Budapest per assistere alla partita al Puskas Arena e ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di stories che mostrano il suo viaggio verso la capitale ungherese. Tra queste anche una nella quale si mostra col nuovo look.

