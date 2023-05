Le foto postate dal tattoo artist Valentino Russo

In questi giorni si stanno addensando sempre più nubi sul futuro a Napoli di Luciano Spalletti. Ma per l’allenatore toscano continuano i festeggiamenti per lo storico terzo scudetto regalato ai partenopei: un traguardo straordinario, che d’ora in poi Spalletti avrà per sempre sulla pelle. Il tatuatore napoletano Valentino Russo ha infatti postato su Instagram alcune foto che lo ritraggono mentre disegna sul braccio del mister il tricolore dello scudetto e il numero ‘3’. “Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da Luciano Spalletti è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato attenzione! Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile! Ho conosciuto veramente una persona unica… ha un’umiltà incredibile e la sua ironia è inconfondibile!”

