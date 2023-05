Il vicepresidente del settore giovanile e scolastico Figc a margine della presentazione del progetto 'Valori in rete'

“La Juve ha fatto le seconde squadre, vediamo quanti ragazzi dell’Under 23 sono arrivati a giocare nella Juve e in giro nel panorama itlaiano”. Così Simone Perrotta, ex calciatore e vicepresidente del settore giovanile e scolastico della Figc, a margine della presentazione a Roma al MiM di ‘Valori in rete’, iniziativa sinergica tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Federcalcio, che ha visto coinvolti oltre 2.100 istituti in attività didattico-formative e pratica sportiva per le scuole italiane di ogni ordine e grado. “Le seconde squadre, come succede in altre parti d’Europa, credo possano essere un aiuto nel lasciare i propri ragazzi nelle proprie strutture, con i propri allenatori, fare esperienza in prima squadra e poi tornare nelle seconde squadre – ha aggiunto Perrotta – Credo sia un progetto da tenere in grande considerazione per la crescita dei ragazzi”.

