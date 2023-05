Mattarella ha ricevuto le due finaliste, all'incontro hanno partecipato anche Malagò, Gravina, Casini e Mancini

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Fiorentina e Inter, squadre finaliste della Coppa Italia Freccia Rossa. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e gli allenatori delle squadre finaliste, Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi. Erano presenti il presidente della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) Gabriele Gravina, e il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Lo riporta una nota del Quirinale. La partita si giocherà mercoledì sera all’Olimpico di Roma alle 21.

“Sono certo che sarà un incontro di grande livello sportivo, senza falli volontari, senza simulazioni” e “mi auguro che i tifosi che vi seguiranno si rispettino vicendevolmente”, ha detto Mattarella sottolineando la necessità di un incontro caratterizzato da lealtà e sportività. “Io – ha detto il presidente – attenderò con piena imparzialità il risultato”, per “il mio ruolo, dovrei semmai tifare per gli arbitri e non per le squadre”.

Raccoglimento per vittime alluvione messaggio importante da sport

Il raccoglimento prima del fischio di inizio della finale di Coppa Italia “sarà un bel messaggio, che continuerà a incentivare questo sentimento di vicinanza e solidarietà nel nostro Paese”, ha detto il presidente che ha poi aggiunto: “Il messaggio che manderete sarà anche importante per dimostrare che il calcio e lo sport, che sono componenti molto rilevanti della vita italiana, non sono separati dalla società ma parte della vita sociale”.