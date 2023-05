Mercoledì sera la finale tra Fiorentina e Inter

La Coppa Italia, domani in programma la finale tra Fiorentina e Inter, è arrivata a Roma viaggiando a bordo di un Frecciarossa in compagnia dei campioni del passato, ambasciatori del calcio italiano. Ad attenderla alla Stazione Termini l’ad di Trenitalia, Luigi Corradi e Angelo Di Siervo, Ad della Lega Calcio. Molti curiosi che hanno approfitatto per scattare foto con il trofeo e con Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, Luca Toni, Andrij Ševčenko e Nicola Ventola. “Oggi è un giorno speciale. A Trenitalia e Frecciarossa piace stare vicino allo sport alla finale di Coppa Italia e a tutte le ‘legend’ che hanno viaggiato insieme a noi sul treno”, ha spiegato Corradi: “Tutto questo è fatto per convincere sempre più persone a muoversi in treno. Un modo sostenibile anche di andare a vedere le partite”.

