Doppietta di Nico Gonzalez e sigillo di Barak. A Praga ci sarà il West Ham

La Fiorentina si impone per 3-1 in casa del Basilea alla fine dei 120′ tra regolamentari e supplementari, nel ritorno delle semifinali di Conference League. Le reti di Nico Gonzalez al 35′, Amdouni al 55′, ancora Nico Gonzalez al 72′ e Barak al 120’+9′. Pertanto saranno i viola a sfidare il West Ham nella finale di Praga il prossimo 7 giugno.

Per i viola è la quarta finale europea della storia, dopo quelle giocate in Coppa dei Campioni nel 1957, di Coppa delle Coppe nel 1961 e di Coppa Uefa nel 1990. Buon primo tempo della Fiorentina, che controlla il gioco fin dalle prime battute. I viola si rendono pericolosi per la prima volta, però, soltanto alla mezzora con un colpo di testa di Nico Gonzalez su cross di Biraghi con palla a lato. È il preludio al gol, perchè al 35′ propio su un angolo di Biraghi lo stesso attaccante argentina di testa firma l’1-0. Il Basilea, fino a quel momento inoffensivo, accusa il colpo e prima dell’intervallo rischia anche di subire il raddoppio con un colpo di testa di Bonaventura respinto dal portiere Hitz. Dopo dieci minuti della ripresa il Basilea trova il pareggio con Amdouni che in area supera Igor e di destro supera Terracciano sul secondo palo. Ma al 72′ è ancora Nico Gonzalez a riportare avanti i viola, con un sinistro angolato da centro area in mischia. Nei supplementari la partita viene poi interrotta per qualche minuto per soccorrere un tifoso viola colto da malore sugli spalti. Quando ormai i rigori sembravano inevitabili, al 180’+9′ la viola trova il guizzo vincente con Barak che su sponda di Jovic controlla la palla in area e batte il portiere da distanza ravvicinata. Con il Basilea ormai al tappeto, anche emotivamente, la Fiorentina legittima la vittoria anche grazie al palo colpito da Jovic prima del fischio finale dell’arbitro che manda Italiano e i suoi ragazzi alla finale di Praga.

