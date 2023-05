L'allenatore del Milan alla vigilia della semifinale contro l'Inter: "Pensiamo di poter eliminare chiunque"

“Leao? Oggi ha fatto il lavoro sul dritto in programma, domani proverà a forzare. Dal lavoro di domattina decideremo cosa fare. Se lo convoco, può giocare? Certo”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del derby di Champions League con l’Inter. “Se prenderemo dei rischi? Io vado a letto tranquillo stasera. Domattina saranno Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni. Se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato“, ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa. “Lo spirito della squadra non è mai venuto meno, ma non possiamo contare solo su quello se non ci aggiungiamo una qualità di gioco, di tecnica, di tattica, di attenzione alta”, ha aggiunto Pioli.

“Per gli altri l’Inter è favorita, noi ce la vogliamo giocare. Abbiamo eliminato il Tottenham e il Napoli, pensiamo di poter eliminare chiunque” le parole di Pioli. È una partita “difficile sicuramente perchè è una semifinale di Champions, ma è anche bellissima da preparare, vivere, giocare”, ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa. “Ai ragazzi ho cercato di trasmettere la felicità di vivere certi momenti. Domani dovremo dare il massimo e anche di più, anche se è solo la prima tappa, partita, è una partita che si gioca su 180 minuti e anche questo va tenuto in considerazione”, ha aggiunto.

