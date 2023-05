L'attaccante rossonero deve smaltire il problema muscolare all'adduttore accusato nel match di campionato contro la Lazio

Rafael Leao resta in dubbio per il derby Milan-Inter, derby di andata valido per le semifinali di Champions League in programma domani sera a San Siro. Come si vede dalle immagini dei 15′ di allenamento aperto alla stampa, l’attaccante rossonero si è allenato a parte in campo con un preparatore. L’obiettivo è provare a smaltire il problema muscolare all’adduttore accusato sabato scorso contro la Lazio. Per il resto, il tecnico Stefano Pioli avrà a disposizione tutto il resto del gruppo che sta effettuando la rifinitura a Milanello.

