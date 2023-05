Una serata da Oscar grazie alla presenza del regista Sorrentino, ovazione per i protagonisti della cavalcata tricolore

Si è chiusa dopo oltre un’ora e mezza, sulle note di ‘O surdato ‘nnamurato’, la festa del Napoli al ‘Maradona’ per la vittoria dello scudetto. Lo show ha alternato momenti musicali, da Clementino a Edoardo Bennato fino all’esibizione di Liberato, alla presentazione dei protagonisti della cavalcata tricolore, dai calciatori fino allo staff tecnico, medico e dirigenziale. L’ultimo a rientrare in campo è stato il tecnico Luciano Spalletti. Subito dopo è iniziato lo spettacolo dei fuochi d’artificio, con ‘We are the Champions’ come colonna sonora, seguita da ‘Napoli, Napoli’ di Nino D’Angelo e ‘Life is life’ degli Opus.

De Laurentiis: “Tenevo alla Champions, ci riproveremo l’anno prossimo”

“Dalla Serie C alla Serie A ne abbiamo fatta di strada, siamo andati in Europa per ben 14 anni. Quest’anno c’era la possibilità di regalarvi la Champions a cui tenevo molto, ma ci riproveremo l’anno prossimo”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando al ‘Maradona’ durante la festa scudetto dei neo campioni d’Italia.

Spalletti: “Napoli è città dei miracoli, ha fatto vincere anche me…”

“È proprio vero che Napoli è la città dei miracoli, se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me ci può stare tutto…”. Lo ha detto Luciano Spalletti parlando al ‘Maradona’ durante la festa scudetto dei neo campioni d’Italia. “Credo che se esistesse un modo per trasformare la felicità e l’amore che c’è qui in energia elettrica potremo illuminare tutti gli stadi della Serie A – ha aggiunto l’allenatore toscano, l’ultimo a essere chiamavo sul campo dopo la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale – Grazie Napoli, grazie tifosi, siete stati tutti protagonisti di questa fantastica storia. Tutti, uno ad uno. Vi voglio bene, assai”.

Giuntoli: “Con De Laurentiis sarà sempre un grande Napoli”

“Al popolo napoletano voglio solo dire che non deve preoccuparsi del futuro. Io sono qui da otto anni e sento sempre parlare di chi va via e di chi rimane. Io dico che nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci sarà mai un problema e sarà sempre un grande Napoli”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli parlando al ‘Maradona’ durante la festa scudetto dei neo campioni d’Italia. Il discorso del dirigente è stato introdotto da una premessa del presidente che ha ricordato come “abbiamo iniziato un ciclo, dobbiamo ripetere, ripetere, ripetere, vincere, vincere, vincere”.

Sorrentino: “Scudetto arrivato perché Maradona ci ha spiegato come si fa”

“Oggi siamo felici e quando si è felici è impossibile dire cose intelligenti, si è preda solo della meraviglia. Una sola cosa voglio dire: questo scudetto se è accaduto è perché Maradona ci ha spiegato come si fa, e lo abbiamo fatto”. Lo ha detto il regista Paolo Sorrentino durante la festa scudetto al ‘Maradona’ per il trionfo del Napoli. Subito dopo è stato trasmesso sui maxischermi un video con i grandi protagonisti del cinema napoletano, da Totò a Massimo Troisi fino a Eduardo De Filippo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata