Decisivo un rigore di Osimhen. Il Maradona celebra i campioni d'Italia con una coreografia tricolore

Il Napoli festeggia al meglio il suo fresco scudetto. Gli azzurri hanno battuto 1-0 la Fiorentina in una gara valida per la 34/a giornata di Serie A. Decisivo il rigore trasformato da Osimhen al 27′ della ripresa. In precedenza il nigeriano aveva sbagliato un altro penalty, al 3′ del secondo tempo. I campani, alla prima partita al ‘Maradona’ da campioni d’Italia, salgono così a quota 83 punti, mentre i toscani rimangono fermi a quota 46, all’ottavo posto in coabitazione con Monza e Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata