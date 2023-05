In gol Dimarco al 33' e Lukaku al 74'

L’Inter vince 2-0 all’Olimpico contro la Roma nella gara valida per la 34/a giornata di Serie A e aggancia la Juventus al terzo posto a quota 63 punti. I nerazzurri passano in vantaggio al 33′ del primo tempo con la zampata di Dimarco su cross basso di Dumfries e chiudono la partita al 74′ con il sigillo di Lukaku, gol viziato da un errore in disimpegno di Ibanez. I giallorossi restano fermi a quota 58 e scivolano a meno cinque dalla zona Champions.

