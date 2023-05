Contestazione degli ultras blucerchiati prima dell'assemblea dei club a Milano

Momenti di tensione all’esterno dell’hotel Gallia a Milano con i tifosi della Sampdoria che protestano per la situazione societaria che sta affrontando la squadra ligure, ultima in classifica e ormai destinata alla retrocessione. Gli ultras doriani hanno acceso dei fumogeni e intonato cori di protesta contro tutti i dirigenti della Lega A e contro la richiesta di prendere provvedimenti a seguito dell’interruzione della partita Samp-Spezia per 7 minuti. Successivamente hanno tirato delle finite banconote da 500 e da 100 euro contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni e quello del Lecce, Saverio Sticchi Damiani sono stati poi bersaglio di proteste e lancio di altre banconote false.

