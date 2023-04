Quartieri spagnoli colorati d'azzurro

Notte di festeggiamenti ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove è ormai frenetica l’attesa per celebrare il terzo scudetto della storia azzurra. MIgliaia i tifosi di ogni età che hanno affollato i caratteristici vicoli del centralissimo quartiere partenopeo: cori, balli e urla di gioia ma anche qualche momento di tensione con alcuni residenti che, esasperati dal troppo baccano, hanno lanciato acqua dalle finestre.

