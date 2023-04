I festeggiamenti per l'imminente scudetto sono ormai incontenibili

Sono ormai incontenibili i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, sempre più vicino dopo la sconfitta della Lazio a San Siro contro l’Inter. Migliaia di tifosi sono già in strada in Piazza Dante, in pieno centro storico: bandiere, fumogeni e cori in attesa della vittoria degli azzurri.

